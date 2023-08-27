Умерла Светлана Адырхаева, народная артистка СССР Фото: Александра Краснова/ТАСС

После продолжительной болезни на 86-м году жизни умерла Светлана Адырхаева, народная артистка СССР. О смерти балерины сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

— Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни, — рассказали в Большом театре.

На данный момент дата и время прощания с народной артисткой неизвестны. За свой профессионализм она была удостоена звания «Народная артистка СССР» в 1984 году, а многие знали ее по исполнению партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», а также Магнолии в «Чиполлино» и многих других культовых постановках.

С 2014 года Светлана Адырхаева была членом Художественного совета труппы Большого театра России.

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