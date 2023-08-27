Зеленский: Украина нарастила объемы производства оружия, но этого недостаточно Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев смог наладить военное производство, в том числе и ракет, и артиллерии. Об этом он сказал в ходе интервью на телеканале "Рада".

По словам Зеленского, Украина якобы производит "колоссальное количество" различных ракет, он лично запускал несколько ракетных программ. Также он добавил, что Киев начал системное производство артиллерии по образцу НАТО. Пока этого мало, но уже в разы больше, чем было.

Между тем, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в июле мощности военно-промышленного комплекса Украины увеличились вдвое. Однако большой объем вооружения Киев продолжает получать от стран Запада.

Также украинский президент заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России. Это связано с риском отказа союзниками Запада от военного финансирования Украины.