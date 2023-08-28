Sabah: телеканал FOX показал карту Турции без Стамбула Фото: REUTERS

Американский телеканал FOX устроил серьезную провокацию в отношении Турции, представив карту страны без включения в нее Стамбула. Об этом рассказали в газете Sabah.

— Новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом, — говорится в публикации.

Также в издании подчеркнули, что американский телеканал регулярно распространяет в Турции различные фейковые и сфабрикованные новости. FOX всеми силами пытался «трепать нервы» туркам не только во время выборов президента страны, но и во время землетрясений Кахраманмараше.

Ранее в Турецком издании Yeni Safak заявили, что Соединенные Штаты ведут негласное противостояние с Турцией, несмотря на то, что страна является союзником по НАТО. Вашингтон поддерживает связь с боевиками Рабочей партии Курдистана.