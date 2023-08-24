Yeni Safak: США ведут негласную войну против союзника по НАТО Турции

Турецкий обозреватель обвинил США в ведении негласной войны против своего союзника по НАТО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соединенные Штаты ведут негласную войну против одного из своих союзников по НАТО . Речь идет о Турции, пишет обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Коркмаз указал на контакты американских военных с боевиками Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. В частности, это совместные учения военных США и боевиков РПК и участие командующего американским спецназом Джеффа Денниса в «выпускной церемонии» курдских бойцов.

«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником!», - резюмирует Коркмаз.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Джо Байденом объявил о новом этапе в отношениях Турции и США.

Также сообщалось, что США хотят принять меры против Турции из-за помощи России в обход санкций. Американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против России.

Напомним, еще в 2022 году обозреватель Бобби Гош предрек, что США должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния западных стран и России.