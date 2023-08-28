ФСБ пресекла незаконную деятельность информатора посольства США в Москве Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли незаконную деятельность информатора посольства Соединенных Штатов в Москве, гражданина РФ Роберта Шонова, который ранее был сотрудником генконсульства США во Владивостоке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— С осени 2022 он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о специальной военной операции и ходе мобилизации, — говорится в сообщении ведомства.

Также он собирал данные о проблемных моментах в регионах России и оценке их влияния на активность оппозиционеров в преддверии выборов президента страны в 2024 году. В отношении Шонова возбуждено уголовное дело, а в ходе расследования будут допрошены американские дипломаты Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн. Посольству США в Москве уже направлены соответствующие повестки.

Ранее ФСБ задержала шестерых членов террористической группировки в Крыму. Они проводили секретные собрания для распространения своей идеологии и вербовки крымских мусульман.