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НовостиПолитика28 августа 2023 6:59

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана решат судьбу зерновой сделки

Встреча президентов России и Турции будет координироваться с ООН
Роман ПОЛОСИКОВ
РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана решат судьбу зерновой сделки

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана решат судьбу зерновой сделки

Фото: REUTERS

Грядущие переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во многом решат дальнейшую судьбу зерновой сделки. Об этом рассказали РИА Новости со слов одного из участников процесса подготовки встречи глав государств.

— Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему зерновой сделки, — подчеркнул источник.

Отмечается, что встреча лидеров России и Турции будет координироваться с Организацией Объединенных Наций, а на данный момент турецкие ведомства ведут необходимую работу для проведения переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время, а ее подготовкой занимаются довольно плотно.