Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Крыму Фото: REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В Министерстве обороны РФ заявили, что беспилотники были сбиты над территорией Республики Крым в районе 10.30 по мск в понедельник, 28 августа.

Напомним, в ночь на понедельник, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника. Кроме того, как писал сайт KP.RU, Министертсво обороны РФ заявило об уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью

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