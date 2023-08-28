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НовостиОбщество28 августа 2023 8:37

РБК: российские пекари пожаловались на удорожание производства хлеба

На этом фоне производителям сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб
Роман ПОЛОСИКОВ
РБК: российские пекари пожаловались на удорожание производства хлеба

РБК: российские пекари пожаловались на удорожание производства хлеба

Фото: Вадим ШКОДИН

Хлебозаводам все труднее сдерживать отпускные цены на продукцию на фоне удорожания производства. Об этом рассказал РБК со слов исполнительный директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева.

— Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства, — подчеркнул Айдиев.

Он допустил, что до конца 2023 года цена на продукцию может вырасти на семь-десять процентов, но специалист отметил, что после нормализации ситуации с производством, цены всегда снижаются. Похожая ситуация произошла весной 2022 года, но тогда удалось быстро снизить цены на продукцию.

Напомним, что ранее Министерство сельского хозяйства Российской Федерации опровергло информацию о резком подорожании цен на хлеб в стране и подчеркнуло, что динамика цен не превысит общий уровень инфляции в 2023 году.