Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности. Динамика цен на него не превысит уровень общей инфляции. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства

— Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей мяса птица на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен. Помимо этого проверки затронули и производителей кормов для животных и представителей отраслевых ассоциаций.

Две компании представителей получили предписания по результатам сделок на рынке. Также ранее ФАС начала проверку производителей свинины из-за резкого роста цен на продукцию.