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НовостиОбщество21 августа 2023 15:09

Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России

Динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции
Роман ПОЛОСИКОВ
Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России

Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности. Динамика цен на него не превысит уровень общей инфляции. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства

— Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей мяса птица на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен. Помимо этого проверки затронули и производителей кормов для животных и представителей отраслевых ассоциаций.

Две компании представителей получили предписания по результатам сделок на рынке. Также ранее ФАС начала проверку производителей свинины из-за резкого роста цен на продукцию.