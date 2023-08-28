Названа новая схема мошенничества с использованием родственников Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Сбера предупредили своих клиентов о новой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники могут похитить средства не только у одного человека, но также и у его родственников.

Как сообщают в пресс-службе, злоумышленники представляются сотрудниками банка, сообщая клиенту, что другие работники якобы стараются оформить кредит на его имя для похищения денег. На сохранившиеся средства они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала, а потом перевести их на безопасный счет.

Клиент банка переводит средства мошенникам, которые начинают задавать вопросы по поводу его родственников, сообщая, что им угрожает такая же опасность.

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия … В результате несколько человек … лишаются своих сбережений и становятся должниками», - рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Напомним, накануне рассказали о другой новой схеме, согласно которой мошенники, притворяясь сотрудниками «Госуслуг» и Центробанка РФ, убеждают россиян положить деньги на депозит в банке и объясняя, что после роста ключевой ставки это стало выгодно.