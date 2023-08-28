Глава Евросовета Мишель: ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Евросоюз должен будет готов принять новых членов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», - цитирует издание речь политика, с которой он должен выступить в Словении.

Ожидается, что Мишель сделает такое заявление на форуме в Бледе, где будут представители стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС. Это Молдавия, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, а также Босния и Герцеговина.

По информации газеты, лидеры ЕС в начале октября соберутся в городе Гранада в Испании, где обсудят возможное вступление новых стран в союз. По словам Мишеля, такое «окно возможностей открыто».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается ускорить переговорный процесс, который связан с ее вступлением в Европейский союз в виде полноправного члена.

Сайт KP.RU рассказывал о процессе вступления в Евросоюз, который для каждой страны сугубо индивидуален. Помимо Турции, официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.

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