ВМФ России нанес удар по складу авиационного вооружения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что Военно-морской флот (ВМФ) Российской Федерации в ночь на понедельник, 28 августа, нанес удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинских войск.

«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, на прошлой неделе, 27 августа, Вооруженный силы (ВС) Российской Федерации нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

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