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НовостиПолитика28 августа 2023 10:14

ВМФ России нанес удар по складу авиационного вооружения ВСУ

Украинские боеприпасы поражены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВМФ России нанес удар по складу авиационного вооружения ВСУ

ВМФ России нанес удар по складу авиационного вооружения ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что Военно-морской флот (ВМФ) Российской Федерации в ночь на понедельник, 28 августа, нанес удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинских войск.

«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, на прошлой неделе, 27 августа, Вооруженный силы (ВС) Российской Федерации нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

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