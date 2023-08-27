Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области

Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по аэродрому в Киевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в очередной сводке за прошедшие сутки проинформировало, что российскими войсками был нанесен ракетный удар по аэродрому в Киевской области.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области», - сказано в заявлении оборонного ведомства РФ.

Там отметили, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ, расположенному в районе Староконстантинова, в Хмельницкой области, где хранились британские ракеты Storm Shadow.

Сайт KP.RU писал о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Данные базы использовались киевским режимом для переброски резервов и вооружений.