Минсельхоз: цены на хлеб в России увеличились на 1% с начала 2023 года Фото: pixabay.com

Розничная цена на хлеб в России с начала 2023 года выросла всего на один процент, а динамика роста цен на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки не превысит уровень общей инфляции в стране. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства РФ.

— С начала текущего года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки увеличились всего на 1%. Минсельхоз России ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее российские пекари пожаловались на удорожание производства хлеба. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что стало сложнее соблюдать баланс и продолжать поддерживать отпускные цены на том же уровне. Он допустил, что к концу года цены на хлеб могут вырасти не семь-десять процентов.