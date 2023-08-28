Захарова анонсировала переговоры Лаврова и главы МИД Турции Фидана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министр иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана пройдут в Москве в скором времени.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», - сказала в понедельник, 28 августа, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре этого года, отметив при этом, что на данный момент не исключена поездка в Россию турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.