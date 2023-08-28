Макрон увидел в расширении БРИКС риск установления альтернативного миропорядка Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что расширение БРИКС несет в себе риск «фрагментации мира» и установления нового, альтернативного «слишком западному», мирового порядка. Как он отметил, Париж собирается «говорить со всеми» партнерами.

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — заявил французский лидер, указав также на условия противостояния Пекина и Вашингтона, «которое нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли».

Напомним, лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, которая получила название «Йоханнесбург-2». В документе, по итогам саммита, было сказано о расширении организации, в которую вступили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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