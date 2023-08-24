Страны БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита Фото: REUTERS

Лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. Данный документ получил название «Йоханнесбург-2». Об этом в четверг, 24 августа, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса.

«Декларация „Йоханнесбург-2“ принята», - заявил глава ЮАР.

Напомним, накануне бразильский новостной портал UOL сообщил о намерении БРИКС объявить о расширении организации за счет вступления в нее пяти государств. Как уточнялось, новыми участниками организации собираются Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, а также Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Кроме того, в ЮАР заявляли и о пункте по использованию национальных валют в расчетах, который будет содержаться в итоговой декларации саммита БРИКС. Отмечалось, что ранее лидеры государств объединения активно обсуждали вопрос использования национальных валют.