В Швеции задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Швеции обвинила 60-летнего мужчину в шпионаже против страны. Об этом стало известно из сообщения ведомства. Некоторые шведские СМИ пишут, что задержанный якобы имел связь с российскими спецслужбами.

— В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав, — заявили в прокуратуре.

Мужчину задержали еще в ноябре 2022 года неподалеку от Стокгольма, а расследованием по этому дела занималась полиция безопасности Швеции под руководством Отдела национальной безопасности государства.

Как сообщили в газете Aftonbladet, 60-летний русско-шведский мужчина якобы собирал информацию для российских спецслужб на протяжении десяти лет. При этом в 2022 году спецслужбы Швеции обратили внимание на «супружескую пару из России», которая ведет бизнес в стране, однако с женщины были сняты подозрения.

Напомним, что ранее стало известно о задержании двух россиян спецслужбами Польши, которых подозревают в шпионаже. Глава польского МВД заявил, что задержанные "распространяли пропагандистские материалы".