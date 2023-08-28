Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают 30 тысяч боевиков на Ореховское направление Фото: REUTERS

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Ореховское направление порядка 30 тысяч военных.

Рогов отметил, что многие подразделения противника уже сильно измотаны, тем не менее, ВСУ продолжают перебрасывать силы на Запорожский фронт.

«По моим оценкам, это около 30 тысяч боевиков, которых перебрасывают не просто на Запорожский фронт, а именно на Ореховское направление», - рассказал эксперт.

Он добавил, что украинские подразделения в спешном порядке пополняют резервистами, которых буквально «хватают на улицах».

«Понятно, что уровень их обученности, мягко говоря, составляет в лучшем случае от нескольких суток до нескольких недель, поэтому я надеюсь, что для наших ребят они не будут таким грозным противником», - пояснил Рогов.

В то же время, по его данным, на Ореховское направление переброшены, как минимум, две артиллерийские бригады ракетных систем залпового огня типа HIMARS и MARS.

Ранее Рогов рассказывал, что авиация ВКС России нанесла удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что основной удар российской авиации пришелся на район Орехова и ближайший к нему пригород, откуда украинские войска в данный момент пытаются прорвать линию обороны ВС РФ в районе населенного пункта Работино.