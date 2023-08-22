Рогов: российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском направлении

Рогов: российская авиация ударила по скоплениям ВСУ в районе Орехова авиабомбами Фото Владимир Гердо/ТАСС

Председатель общественно движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил, что авиация ВКС России нанесла удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в районе города Орехов Запорожской области.

“Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском направлении”, — написал Рогов у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что основной удар российской авиации пришелся на район Орехова и ближайший к нему пригород, откуда украинские войска в данный момент пытаются прорвать линию обороны ВС РФ в районе населенного пункта Работино.

Напомним, недавно американское военное издание The War Zone заявило, российские планирующие авиабомбы серьезно мешают украинским войскам в зоне спецоперации.

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат также признавал, что эти бомбы стали “серьезной головной болью” для ВСУ, поскольку ПВО Украины не может ничего противопоставить подобному типу боеприпасов.