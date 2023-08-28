Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются вернуть потерянные позиции в Харьковской области

Ганчев: российские войска успешно сдерживают контратаки ВСУ на Харьковском направлении Фото: Александр КОЦ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении. По его словам, в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка идут тяжелые бои, однако ВСУ не могут добиться успеха.

“Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточенное там происходит.” — заявил Ганчев в эфире телеканала “Россия 24”.

Ранее Минобороны РФ подтверждало, что на Харьковском направлении российские войска лишь за сутки отразили 11 атак ВСУ, уничтожив до 120 украинских военнослужащих.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава на данном направлении и вскоре будут разгромлены под Купянском, после чего российские войска смогут взять под контроль Харьков.