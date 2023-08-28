Forbes: самой богатой женщиной в России вновь стала Татьяна Бакальчук

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. В очередной раз список возглавила гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

“Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.” — уточняется в статье.

Следом за Бакальчук расположилась Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,8 миллиарда долларов – в 2022 году она получила от мужа более 20% акций компании “Фосагро”.

Тройку лидеров замыкает Варвара Скоч с капиталом в 2,5 миллиарда долларов. Дочь партнера российского бизнесмена Алишера Усманова имеет доли в холдинге USM.

Замыкают первую десятку дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Екатерина Федун и вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с состояниями в 800 и 725 миллионов долларов соответственно. Forbes отмечает, что из 20 участниц рейтинга 16 женщин получили свое состояние по наследству, при разводе или благодаря участию в семейном бизнесе.

Напомним, в 2021 году обычный учитель Дэн Джуэтт стал обладателем баснословного состояния, женившись на бывшей супруге самого богатого человека планеты Джеффа Безоса. Маккензи Безос принесла своему мужу приданое в 53 миллиарда долларов