Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на предстоящих выборах в 2024 году признает новые субъекты России, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов в 2022 году в обмен на выход Москвы из военного альянса с Пекином.

“Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок”, — заявил политик в статье для The American Conservative.

По мнению Рамасвами, подобная сделка будет выгодной для обеих сторон соглашения. Политик подчеркнул, что “глупая и ошибочная” позиция США по отношению к Китаю привела к укреплению союза Москвы и Пекина, что совершенно противоречит интересам Америки.

Ранее Рамасвами отмечал, что американские власти намеренно распространяют ложь о России и ее действиях на Украине, поскольку политики “застряли” во временах “холодной войны” и забывают, что главной угрозой для США является Китай.

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