Рамасвами: США продолжают врать американцам о России и Украине Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от партии Республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что американские власти намеренно распространяют ложь о России и ее действиях на Украине.

“Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся”, — сказал политик в интервью каналу ABC News.

По мнению Рамасвами, современные политики “застряли” во временах “холодной войны” и забывают, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Китай. Также кандидат в президенты выступил против военного финансирования киевского режима.

Рамасвами и ранее призывал Вашингтон заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве для завершения конфликта и советовал Белому дому сосредоточить свое внимание на Китае.

Также недавно и член палаты представителей, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон свести свое участие в конфликте на Украине к посредничеству в проведении мирных переговоров и прекратить финансирование киевского режима.