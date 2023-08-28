Совбез РФ заявил о разработке США биооружия против конкретных этносов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов в понедельник, 28 августа, заявил, что Вашингтон занимается разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено на определенные этносы.

«США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы», - сказал замсекретаря Совбеза РФ в интервью «Российской газете».

Как заявил Шевцов, на данный момент американцы предпринимают попытки для того, чтобы «перенести биопрограммы в другие государства». По его словам, в планах Вашингтона наладить контроль за биологическими исследованиями, собрав также коллекции биологических материалов и патогенов.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает военно-биологическую активность западных стран как угрозу своей безопасности. По его словам, США и их союзники в данном вопросе требуют самого пристального внимания.