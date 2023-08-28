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НовостиПолитика28 августа 2023 15:34

СБУ возбудила уголовное дело против директора ФСИН России Гостева

Спецслужбы завели дело по статье Уголовного кодекса Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аркадий Гостев. Фото: Пресс-служба МВД РФ/ТАСС

Аркадий Гостев. Фото: Пресс-служба МВД РФ/ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации Аркадия Гостева. Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.

Как уточняется в сообщении, дело заведено по статье Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Таковыми действиями, по версии украинских следователей, является организация и контроль над работой исправительных учреждений на территории новых российских регионов.

Напомним, в прошлую пятницу, 25 августа, СБУ предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области. Украинские спецслужбы заявили, что он организовал экспорт зерна и продуктов садоводства в Россию через бердянский порт.