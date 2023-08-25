СБУ предъявила обвинение бизнесмену в незаконном экспорте зерна в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области. Там считают, что он организовал экспорт зерна в Россию.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ», - сказано в сообщении ведомства.

Речь идет об оптовых поставках в Россию через бердянский порт зерна и продуктов садоводства, которые фирмы предпринимателя растят на неподконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.

Обвинение владельцу агрохолдинга предъявлено по статье об осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ. Мужчина был задержан в Киеве, куда переехал из Бердянска.

Ранее СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергею Кобылашу и бывшему руководителю Черноморскиму флоту Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Сообщалось, что расследование ведется по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сайт KP.RU писал, что сотрудники Службы безопасности Украины предъявили новое обвинение активистке канонической Украинской православной церкви Виктории Кохановской, которая выступала в защиту Киево-Печерской лавры.