В Болгарии устроили самосуд над сбившим 6-летного мальчика водителем грузовика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители болгарского села Везенково устроили самосуд над водителем грузовика, который сбил шестилетнего мальчика. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили правоохранительные органы города Бургас, уточнив, что ребенок погиб на месте происшествия.

«Грузовой автомобиль, которым управлял 57-летний водитель, сбил шестилетнего мальчика, вероятно, внезапно выбежавшего на дорожное полотно», - сообщили полицейские.

Как говорится в заявлении правоохранительных органов, к месту происшествия прибыли родственники мальчика, которые устроили «самосуд» над водителем.

«Полицейский наряд, прибывший на место, констатировал смерть водителя. Возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуально-следственные мероприятия», - сказано в заявлении правоохранителей.

Напомним, накануне Управление Следственного комитета России (СК) по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту самосуда над ребенком в городе Большой Камень. Как сообщалось, пятиклассника-хулигана избили родители пострадавших от его действий детей.