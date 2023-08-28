El Pais: Киев проведет выборы в 2024 году, чтобы рейтинг Зеленского не падал Фото: REUTERS

Газета El Pais со ссылкой на источники сообщает, что власти Украины рассматривают возможность проведения президентских выборов в 2024 году для сохранения уровня популярности действующего президента Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что сторонники Зеленского выступают за проведение весной 2024 года как парламентских, так и президентских выборов. По мнению источников El Pais, конфликт приближается к финалу, поэтому необходимо “легитимизировать президента и его новое правительство”

Отмечается, что на Украине признают необходимость проведения переговоров с Россией, однако к моменту их проведения рейтинг Зеленского может упасть из-за коррупционных скандалов в стране. При этом, заявляют авторы статьи, на данный момент “никто на Украине так не популярен, как Зеленский”.

Днем ранее сам Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы, однако во время военного положения проведение выборов на Украине запрещено, поэтому парламенту необходимо принять соответствующие изменения в закон, а Западу выделить на это дополнительные деньги.

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