Зеленский заявил, что проведет выборы президента, если их оплатит Запад

Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести президентские выборы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы.

“Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы”, — сказал Зеленский в эфире украинского телемарафона.

При этом он подчеркнул, что по закону во время военного положения проведение выборов на Украине запрещено. Для их проведения, по словам политика, парламенту необходимо принять соответствующие изменения в закон, а Западу выделить деньги, так как даже в мирное время выборы обременяют бюджет страны на сумму не менее 5 млрд долларов. Кроме того, наблюдателям следует присоединиться к избирателям в окопах:

"Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду <...>. Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах," - считает Зеленский.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин отмечал, что Зеленский фактически узурпировал власть и незаконно ее удерживает, а введенное в стране военное положение направлено на усиление диктатуры действующей власти.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в случае проведения на Украине президентских выборов Зеленский не сможет победить, поскольку украинские военные начальники пользуются большей популярностью, чем нынешний президент.