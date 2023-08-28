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НовостиВ мире28 августа 2023 18:01

Минфин Украины: госдолг страны составил 132,92 млрд долларов на июль 2023 года

Сумма украинского госдолга выросла на 4 млрд долларов за один месяц
Дарья ЧИПУРНАЯ
Госдолг Украины вырос до почти 133 миллиардов долларов

Госдолг Украины вырос до почти 133 миллиардов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Украины показал очередное рекордное значение, увеличившись на четыре миллиарда американских долларов за июль 2023 года. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 июля текущего года, государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 4 860,59 миллиарда гривен, что равняется 132,92 миллиардам американских долларов.

Так, сумма украинского госдолга увеличилась на 146,23 млрд гривен (или 4 млрд долларов) в июле.

Внешний долг Украины сейчас достиг отметки в 90,88 миллиардов долларов. Этот показатель составляет 68,29 процента от общей суммы госдолга.

Внутренний долг Украины равен 42,15 млрд долларов, что равно 31,71 процентам от объема общего госдолга страны.

Ранее KP.RU рассказал, что на Украине царит настоящая финансовая катастрофа. Представители режима Зеленского вымогают у регионов миллионы долларов на нужды ВСУ. При этом Киев разрушает не только свою экономику, но и одного из своих кураторов, а именно экономику Германии.