Госдолг Украины вырос до почти 133 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Украины показал очередное рекордное значение, увеличившись на четыре миллиарда американских долларов за июль 2023 года. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 июля текущего года, государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 4 860,59 миллиарда гривен, что равняется 132,92 миллиардам американских долларов.

Так, сумма украинского госдолга увеличилась на 146,23 млрд гривен (или 4 млрд долларов) в июле.

Внешний долг Украины сейчас достиг отметки в 90,88 миллиардов долларов. Этот показатель составляет 68,29 процента от общей суммы госдолга.

Внутренний долг Украины равен 42,15 млрд долларов, что равно 31,71 процентам от объема общего госдолга страны.

Ранее KP.RU рассказал, что на Украине царит настоящая финансовая катастрофа. Представители режима Зеленского вымогают у регионов миллионы долларов на нужды ВСУ. При этом Киев разрушает не только свою экономику, но и одного из своих кураторов, а именно экономику Германии.