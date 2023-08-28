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НовостиПолитика28 августа 2023 18:12

Политолог Мирзаян: Байден не допустит начала импичмента

Байден контролирует сенат, поэтому попытка импичмента ни к чему не приведет
Роман ПОЛОСИКОВ
Политолог Мирзаян: Байден не допустит начала импичмента

Политолог Мирзаян: Байден не допустит начала импичмента

Фото: REUTERS

Несмотря на заявление спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, который сказал что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президенту Джо Байдену, это вряд ли произойдет. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Абзацем».

— Это предложение, как и другие, подразумевающие импичмент Байдену, ни к чему не приведёт. Байден контролирует сенат. В этой ситуации никаких инструментов для реального запуска импичмента Байдену нет, — объяснил политолог.

Напомним, что ранее Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил о возможности постановки вопроса об импичменте президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции», поэтому американцы должны получить ответы на волнующие общественность темы.