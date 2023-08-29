Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ в районе Клещеевки Фото: Александр КОЦ

Российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения "Викинг" выявили и уничтожили пехоту ВСУ. Это произошло при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

Расчет российского беспилотника выявил скопление живой силы противника в лесопосадке. Сразу после получения координат цели артиллеристы ВС РФ нанесли точный удар по пехоте Вооруженных сил Украины.

Также 29 августа российское министерство обороны заявило о пресечении очередной попытки ВСУ атаковать объекты на территории страны с помощью БПЛА. Над Белгородской областью около 23:00 средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. А около 21:00 был в Белгородской области средства противовоздушной обороны также сбили еще один беспилотный летательный аппарат. 28 августа еще два украинских беспилотника было ликвидировано над территорией Крымского полуострова.