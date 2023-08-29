Политик Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в поддержке украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию, а также способствует эскалации украинского конфликта при отправке снарядов Киеву. Об этом политик написал в своих соцсетях.

По его мнению, фон дер Ляйен приняла решение отправить Киеву снаряды общей стоимостью 1,1 миллиарда евро.

"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке конфликта на Украине", - заявил политик.

Ранее во многих западных СМИ появилась информация о том, что Евросоюз намерен поставить Киеву снаряды на сумму 1,1 миллиард евро.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине является провальной попыткой стран Запада уничтожить Россию.