Минтранс уточнил пассажирам поездов список документов для приобретения билета

Минтранс уточнил пассажирам поездов уточнили список документов для приобретения билета Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирам российских поездов уточнили список документов, необходимых для покупки билета. Соответствующие правила утвердило Министерство транспорта Российской Федерации, а заработают они уже с первого сентября 2023 года.

— Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность, — говорится в документе.

В перечень документов, удостоверяющих личность, относятся: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности военнослужащего России или моряка, а также справка об освобождении из тюрьмы.

Новые правила Минтранс утвердил еще в прошлом году, а в предыдущих не было определенного списка документов для покупки билета.

Ранее в Минтрансе России заявили, что не запрещают дублировать информацию в транспорте на английском языке. Отмена обязательного дублирования информации призвана снизить лишнюю нагрузку на регионы.