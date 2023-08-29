Эрдоган намерен встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН, которая намечена на 19 сентября. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в турецких политических кругах.

— Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи. Не позже. Окончательная дата все еще на стадии согласования, но это произойдет до ГА ООН, — говорится в публикации.

Также в Турции рассказали, что главы государств будут «внимательно обсуждать» возможности мирного решения конфликта на Украине. Также в ходе встречи будет обсуждаться изначальный вариант зерновой сделки, но вместе с ней и возможные альтернативы.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на осведомленный источник, заявило, что встреча Эрдогана и Путина может состояться восьмого сентября. По информации агентства, турецкий лидер может самостоятельно посетить Россию.