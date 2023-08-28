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НовостиВ мире28 августа 2023 13:46

Названа возможная дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным

Bloomberg: Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным 8 сентября
Дарья ЧИПУРНАЯ
Эрдоган готовится к поездке в Россию

Эрдоган готовится к поездке в Россию

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию для встречи с главой государства Владимиром Путиным в начале сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленных турецких чиновников.

Ожидаемая дата визита Эрдогана в Россию - 8 сентября. Турецкий лидер может провести очную встречу с Путиным до своей поездки в Индию на саммит G20.

Ранее ТАСС сообщал, что местом встречи Путина и Эрдогана в сентябре 2023 года может стать Сочи.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время, подготовка к переговорам ведется весьма "плотно".

Предстоящий разговор двух президентов, по данным источника, проявит ясность по будущему зерновой сделки.