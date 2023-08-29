Эмилевич: Байден должен построить элеваторы вдоль границ Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден должен построить элеваторы вдоль границ Украины, чтобы помочь фермерам, пострадавшим в результате конфликта и украинского кризиса. Об этом обещании Байдена вспомнила госсекретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич.

— Байден дал это обещание публично, но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации президента США не был готов ответить на вопрос, — подчеркнула Эмилевич в интервью газете Financial Times.

По данным издания, элеваторы вдоль границ Украины позволят польским фермерам хранить излишки зерна вместо того, чтобы продавать его по низкой цене, как это происходит в 2023 году.

Ранее стало известно, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в страну, если Евросоюз не продлит действующий запрет. Такое решение может быть принято даже несмотря на возможные штрафы.