В Польше заявили о готовности ввести односторонний запрет на импорт зерна с Украины

Польша готова запретить ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Польша может ввести односторонний запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, если такой запрет не будет продлен Евросоюзом, передает польская радиостанция RMF24.

Сообщается, что польские власти готовы ввести односторонний запрет на импорт зерна с Украины несмотря на то, что такая позиция может вызвать осуждение со стороны большинства стран-членов ЕС. Также в случае введения одностороннего запрета на ввоз украинского зерна Польша может подвергнуться штрафным санкциям со стороны Евросоюза, уточняет RMF24.

Ранее профессор Артышак из Варшавы рассказал об опасности неконтролируемого импорта украинского зерна для польских фермеров.

В апреле Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины, в связи с массовыми протестами польского населения и фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна.

Также сообщалось, что крупнейшим польским мукомольным предприятиям под видом качественного местного зерна продали техническое украинское, не прошедшее продовольственный контроль и предназначенное для отопления.

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