Суд заочно приговорил двух блогеров к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Суд приговорил блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* заочно к 11 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом во вторник, 29 августа, заявили в Басманном суде.
Как передает «Известия», блогерам также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение пяти лет.
По данным следствия, в марте прошлого года два блогера, находясь за пределами России, сняли и опубликовали на YouTube – канале видео с фейковыми данными о Вооруженных силах (ВС) России. Сообщается также, что блогеры также проводили на YouTube прямые эфиры, распространяя заведомо ложную информацию.
Прокурор ранее запрашивал для блогеров по 13 лет колонии. Наки* и Карпука* были объявлены в международный розыск.
Напомним, ранее в розыск был объявлен журналист и блогер Карен Шаинян**.
* Признаны в РФ иноагентом
** Включен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов