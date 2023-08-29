Суд заочно приговорил двух блогеров к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд приговорил блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* заочно к 11 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом во вторник, 29 августа, заявили в Басманном суде.

Как передает «Известия», блогерам также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение пяти лет.

По данным следствия, в марте прошлого года два блогера, находясь за пределами России, сняли и опубликовали на YouTube – канале видео с фейковыми данными о Вооруженных силах (ВС) России. Сообщается также, что блогеры также проводили на YouTube прямые эфиры, распространяя заведомо ложную информацию.

Прокурор ранее запрашивал для блогеров по 13 лет колонии. Наки* и Карпука* были объявлены в международный розыск.

Напомним, ранее в розыск был объявлен журналист и блогер Карен Шаинян**.

* Признаны в РФ иноагентом

** Включен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов