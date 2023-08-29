Hurriyet: Путин и Эрдоган обсудят новую формулу Турции по зерновой сделке Фото: REUTERS

В ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти обсуждение новой формулы зерновой сделки, которую предложит глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом рассказала турецкая газета Hurriyet.

— Новая формула, которую Турция выработает после контактов, может быть обсуждена на встрече президента Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи, — говорится в публикации.

Также в издании рассказали, что ранее Фидан встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выслушать мнение украинских властей по вопросу зерновой сделки.

Напомним, что ранее стало известно о желании Реджепа Тайипа Эрдогана встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН, которая намечена на 19 сентября.