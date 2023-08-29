ВС России взяли в плен несколько польских наемников около Соледара Фото: REUTERS

Бойцы добровольческой бригады «Волки» во время боев около Соледара в Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также военных украинской армии.

«Недавно был сильный накат противника на северном фланге в районе Соледара. Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников», - сообщили ТАСС в добровольческой бригаде.

Как заявил собеседник агентства, украинские войска намеревались взять штурмом позиции бригады в течение трех дней, ведя при этом массированный обстрел из ствольной артиллерии, а также используя кассетные боеприпасы.

Напомним, украинский военнопленный рассказал о составе иностранных наемников в ВСУ. Как рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев, в числе иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, числится много грузин и белорусов.