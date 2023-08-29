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НовостиЭкономика29 августа 2023 9:24

Центробанк на своем сайте поменял местами курсы валют

Банк России на своем сайте переместил курс юаня выше курсов доллара и евро
Екатерина КОСОБОКОВА
Банк России на своем сайте переместил курс юаня выше курсов доллара и евро

Банк России на своем сайте переместил курс юаня выше курсов доллара и евро

Фото: Артем КИЛЬКИН

Центробанк на своем сайте переставил местами курсы доллара и юаня. Если раньше американская валюта находилась на первой строчке, то теперь она опустилась на вторую. На первом же месте оказалась китайская валюта.

Речь идет о разделе «Курсы валют», в котором сейчас сначала идет юань, а потом только доллар и евро.

Курсы валют на сайте ЦБ РФ. Фото: скрин сайта Банка России

Курсы валют на сайте ЦБ РФ. Фото: скрин сайта Банка России

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют является стратегической задачей для российских властей. Он поставил задачу перевести расчеты за энергоресурсы в национальную валюту.

Позже заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

Сайт KP.RU ранее объяснял, почему в России растет популярность юаня.