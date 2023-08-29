«Самый большой страх»: бойцы ВСУ обескуражены российским оружием Фото: REUTERS

Российские управляемые авиабомбы стали серьезнейшей угрозой для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал портал Business Insider со ссылкой на слова украинских бойцов.

— Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное, — рассказал один из солдат ВСУ.

Также в публикации рассказали, что украинские военнослужащие жалуются на разрушительную силу этих боеприпасов, поскольку они способны уничтожать практически любые укрытия. Помимо этого, бойцы ВСУ признали силу российской воздушной разведки, которая легко обнаруживает подразделения на любом участке линии соприкосновения.

Российская воздушная разведка не дает украинским войскам выполнять боевые задания в условиях полной скрытности.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинским войскам не по силам остановить наступление российской армии. По его словам, Украина может потерять ряд ключевых направлений уже в ближайшее время.

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