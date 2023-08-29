Песков назвал крушение «Луны-25» поводом учесть ошибки и дальше осваивать космос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 августа, прокомментировал крушении станции «Луна-25». Он подчеркнул, что произошедшее станет поводом для космической отрасли проанализировать ошибки и двигаться дальше.

Песков отметил, что освоение космоса не проходит без сбоев.

«Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, на сегодняшний день главным является продолжение российской космической программы, в том числе лунной.

«Главное не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше», - резюмировал официальный представитель Кремля.

Станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование 20 августа 2023 года.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что двигатели станции в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии.

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