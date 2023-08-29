16-летняя фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Фигуристка, чемпионка Российской Федерации среди юниоров, 16-летняя Алина Горбачёва пропала в Москве. Как рассказала агентству РИА Новости мама спортсменки, в последний раз девушку видели входящей в один из столичных парков.

По словам женщины, пока что в распоряжении правоохранительных органов есть только записи с камер внешнего видеонаблюдения. На них видно, как Алина входит в парк, однако из зелёной зоны девушка так и не вышла. У воды были найдены ее вещи.

Известно, что к поискам фигуристки уже подключили кинолога с собакой. По имеющимся на данный момент сведениям, 28 августа 2023 года девушка вышла из здания катка на «Чкалов Арене», и оттуда направилась в сторону Владимирской церкви. Камеры засняли её в последний раз по конкретному адресу: Волоколамское шоссе, владение 67.

Напомним, что Горбачёва – победительница первенства России, заняла шестое место в финале Гран-при РФ, а на чемпионате РФ добилась девятого места. Фигуристка занимается под руководством тренера Софьи Федченко.

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