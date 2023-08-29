Вещи пропавшей фигуристки Горбачевой найдены на Покровской набережной в Москве Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая покинула тренировку после ссоры с тренером, были найдены около места ее исчезновения.

Как передает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники, по предварительным данным, синий рюкзак, с которым фигуристка ушла на тренировку, нашли на пляже у Покровской набережной.

По словам матери спортсменки, никто из девочек-фигуристок подробностями о пропажи ее дочери не располагает. «Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Сейчас очень много служб работает, все ищут», - рассказала она.

Напомним, фигуристка, чемпионка Российской Федерации среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве во вторник, 29 августа. Как писал сайт KP.RU, на данный момент в распоряжении правоохранительных органов есть только записи с камер внешнего видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как фигуристка входит в парк, но из зелёной зоны уже не возвращается.