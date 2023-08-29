Минобороны: украинские войска потеряли до 340 бойцов на Донецком направлении Фото: REUTERS

Российские подразделения отразили атаку штурмовой группы украинских войск у Невельского, а потери ВСУ на Донецком направлении составили более 340 бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю, — добавили в ведомстве.

Также российским военнослужащим удалось уничтожить шесть бронированных машин противника и две гаубицы.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В результате точечного ракетного удара удалось ликвидировать вагоны с артиллерийскими боеприпасами и около 30 украинских боевиков.

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