Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 августа 2023 11:43

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

«Западная» группировка ВС РФ отразила атаки трёх бригад ВСУ
Сергей КУДРИН
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения «Западной» группировки Вооружённых сил России за последние сутки отразили шесть атак трёх бригад ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили около 50-ти боевиков, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», - говорится в публикации.

Также на Купянском направлении Украина потеряла две бронемашины и три автомобиля. Бои проходили в районах населённых пунктов Синьковка, в Харьковской области, и Стельмаховка, в Луганской Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил, что российские системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету «Нептун», а также 27 беспилотников, выпущенных ВСУ за последние 24 часа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина мобилизует последних мужиков (подробнее)