Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения «Западной» группировки Вооружённых сил России за последние сутки отразили шесть атак трёх бригад ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили около 50-ти боевиков, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», - говорится в публикации.

Также на Купянском направлении Украина потеряла две бронемашины и три автомобиля. Бои проходили в районах населённых пунктов Синьковка, в Харьковской области, и Стельмаховка, в Луганской Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил, что российские системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету «Нептун», а также 27 беспилотников, выпущенных ВСУ за последние 24 часа.

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