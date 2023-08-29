Чернышенко: ежегодный бюджет туризма в России будет составлять 48 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник, 29 августа, заявил, что ежегодный базовый государственный бюджет туризма в России составит 48 млрд рублей.

Как отметил Чернышенко, при поддержке президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина финансирование туризма выросло примерно в 14 раз. Так, по его словам, в 2018 год эти цифры увеличились до 3,7 млрд рублей, а 2023 году - более 50 млрд рублей.

«На реализацию задач нацпроекта в 2021 - 2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Сегодня принято решение, что 48 млрд рублей - это будет ежегодный базовый бюджет туризма», - сообщил вице-премьер РФ по итогам сессии по туризму в координационном центре правительства.

Напомним, в июле этого года Мишустин доложил Путину о значительном росте внутреннего туризма в России. Как отметил российский лидер, таких результатов смогли добиться не только за счет предпринимаемым мерам государства, но и благодаря активистам.